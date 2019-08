Dna-thuistesten en Trump drijven zwarte Amerikanen naar Ghana

Davis heeft een organisatie opgezet voor jongeren in Ghana en de Verenigde Staten om meer over elkaar en hun gezamenlijke geschiedenis te leren. "Het was belangrijk voor mij om terug te komen om meer te leren over mijn geschiedenis", vertelt hij. "Mijn wortels liggen onder meer in Senegal, Togo en Ghana. Ik voel me thuis. Hier is de politie Afrikaans, de dokters zijn Afrikaans, de onderwijzers zijn Afrikaans. Ze lijken op mij."

'Zijn er duizenden'

In Cape Coast Castle lopen gidsen af en aan met Amerikaanse toeristen. Ieder jaar krijgt Ghana tussen de 350.000 en 400.000 bezoekers. Dit jaar verwachten ze een half miljoen toeristen. Een groot deel daarvan komt uit de Cariben en de Verenigde Staten.

Hoeveel Amerikanen zich in Ghana vestigen, is onbekend. De regering houdt het op duizenden. Volgens directeur Diasporazaken Ababio groeit het aantal wel en komen er niet meer alleen gepensioneerden, zoals eerst vooral het geval was, maar ook Amerikanen die zaken willen doen in Ghana. Ook de African American Association of Ghana, een vereniging van Afrikaanse Amerikanen, zegt steeds meer vragen binnen te krijgen van landgenoten die denken aan emigratie. Er zouden ook steeds meer gezinnen bij zitten.

'Hier kan ik zonder angst mezelf zijn'

Dat komt niet alleen door Ghana's open armen, maar ook door het sociaal-politieke klimaat in de Verenigde Staten. "Met Trump als president voel ik me veiliger in Ghana", zegt Davis. "De kleur van mijn huid is een bedreiging voor mensen in de VS. Het gebeurt te vaak dat de politie je tuin binnenkomt, schiet en daarna pas vragen stelt. Nu ben ik in een land waar ik zonder angst mezelf kan zijn."

Dat was ook deel van de overweging van de Amerikaanse Vickie Bass (56). We treffen haar in een leeg huis in een buitenwijk van de hoofdstad Accra. Ze is pas negen dagen geleden geëmigreerd. Onder Trump steekt het racisme weer meer de kop op, zegt ze. Maar het belangrijkste duwtje dat zij kreeg om te verhuizen was de dna-thuistest die ze deed. Veel zwarte Amerikanen hebben geen idee waar hun voorouders vandaan komen. Maar de beschikbaarheid van testen die je zelf thuis kunt doen, maakt dit nu wel mogelijk. Bass' wortels liggen onder meer in Ghana en Nigeria.