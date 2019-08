Briefschrijver kliniek Den Dolder meldt zich

De politie heeft de man gesproken die gisteren bij de psychiatrische kliniek in Den Dolder brieven had verspreid waarin werd gewaarschuwd voor een aanslag. In de flyer stond dat een patiƫnt voorbereidingen voor het plegen van een aanslag zou hebben getroffen en wapens had begraven in het bos achter de instelling.

De briefschrijver heeft zichzelf bij de politie gemeld. Na een uitvoerig gesprek is de politie tot de conclusie gekomen dat er geen reden is om een onderzoek in te stellen bij het bos.

In de brief werd gesuggereerd dat hij was opgesteld door medewerkers van de kliniek Altrecht. Dit blijkt niet het geval, maar verder wil de politie niets kwijt over de auteur.