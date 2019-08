Oscarwinnende animator Richard Willams (86) overleden

De gerenommeerde Canadees-Britse animator Richard Williams is op 86-jarige leeftijd overleden. Williams was al langere tijd ziek. Hij overleed in zijn huis in Bristol, meldt zijn dochter.

Williams was een pionier als het gaat om het gebruik van computeranimaties in films. In de jaren 50 begon hij met zijn animatiewerk. In 1972 kreeg hij een Oscar voor zijn geanimeerde versie van het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens, A Christmas Carol.

Zijn bekendste werk is de film Who Framed Roger Rabbit uit 1988, waarin een tekenfilmkonijn samen met een priv├ędetective poogt te bewijzen dat hij niets te maken heeft met een moord.

Bekijk hieronder de trailer van Who Framed Roger Rabbit: