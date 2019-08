'Miljoenen buitgemaakt bij inbraak villa weduwe Aldi-eigenaar'

Criminelen hebben vorige week ingebroken in de villa van de weduwe van voormalig Aldi-baas Berthold Albrecht. Daarbij hebben ze voor "miljoenen" aan sieraden en geld meegenomen, aldus Duitse media.

De Duitse politie meldde maandag al inbraken in twee villa's in de stad Essen en riep getuigen op zich te melden. Nu pas is duidelijk dat het mogelijk om een woning van Babette Albrecht ging.

Ze is de weduwe van Berthold Albrecht, die overleed in 2012. Hij was de zoon van Aldi-oprichter Theo Albrecht, die met zijn broer Karl een revolutie veroorzaakte in de supermarktwereld met de relatief goedkope supermarktketen.

Familieruzie

In april kwam Babette Albrecht ook al in het nieuws. Toen omdat bleek dat de in november vorig jaar overleden weduwe van oprichter Theo, C├Ącilie Albrecht, in haar testament had laten zetten dat zowel Babette als haar kinderen in de toekomst geen enkele rol mogen spelen in het bedrijf.

De weelderige levensstijl van Babette en haar kinderen zou de rest van de Aldi-familie een doorn in het oog zijn, schreef The Guardian. In Duitsland is ze een bekendheid. Ze doet geregeld mee aan tv-programma's en laat zich graag zien op jetsetfeesten.

De rest van de familie staat juist bekend om hun sobere leven in de luwte. Daar werd voor gekozen na de ontvoering van Theo Albrecht in 1971. Hij werd pas vrijgelaten na het betalen van losgeld.