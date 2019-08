Zeekoe Mariam, Thaise internetsensatie, sterft door plastic in maag

De in Thailand beroemd geworden zeekoe Mariam is dood. Het dier stierf aan een maagbloeding. Die is waarschijnlijk veroorzaakt door een infectie en werd verergerd door plastic afval in haar maag.

De Indische zeekoe, ook bekend als doejong (naar het Maleisische woord voor zeemeermin), spoelde in april aan op een strand in het zuidwesten van Thailand. Mariam was toen zes maanden oud, terwijl jonge zeekoeien normaal gesproken zeker één tot twee jaar bij hun ouders blijven.

Acht camera's

Nadat de doejong door medewerkers van een onderzoekscentrum voor zeedieren was gered, was ze 24 uur per dag op internet te volgen via een livestream. De verzorgers van Mariam stelden speciale voedertijden in, zodat mensen online konden inschakelen via de acht camera's in het centrum.

"We laten de zeekoeien op internet zien omdat we niet willen dat mensen hun verblijfplaats komen bezoeken", zei de directeur van het Phuket Marine Biological Center daarover.

Mariam en haar soortgenootje Jamil, die ook aanspoelde, haalden de afgelopen tijd met regelmaat de Thaise media. Het vele plastic afval in zee - ook rond de eilanden in het zuiden van Thailand een groot probleem - bedreigt de leefomgeving van de doejongs.