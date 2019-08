Sfeer 'hartstikke goed' op nat Lowlands, hoop op droog Prinsengrachtconcert

In de hoofdstad, waar vanavond het Prinsengrachtconcert is, kijken ze ook met spanning naar het weer. Het podium is overdekt, dus de musici hebben geen last van buien. Voor bezoekers is dat anders, maar AVROTROS-eindredacteur Dorette Kuipers is optimistisch over de opkomst.

"Zelfs als het gaat regenen blijft dit een van de meest sprookjesachtige plekken, door de locatie en de belichting", zei Kuipers vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Onze ervaring is dat toeschouwers - omdat ze op bootjes zitten - gewoon blijven, welk weer het ook is. In 2013 waren mensen tot op hun onderbroek nat."