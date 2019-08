Aanslagpleger Noorse moskee bekent daden in urenlang verhoor

De 21-jarige man die vorige week een aanslag pleegde op een Noorse moskee, heeft zijn daden bekend. Eerder zei Philip Manshaus nog onschuldig te zijn en zweeg hij tegenover rechercheurs, maar tijdens een verhoor van ruim vier uur was hij er gisteren klaar voor om zijn verhaal te doen, aldus zijn advocaat in Noorse media.

De verklaring van Manshaus heeft de politie "belangrijke details" opgeleverd voor het onderzoek, zei de openbaar aanklager.

Kort na de aanslag werd in het ouderlijk huis van Manshaus het levenloze lichaam van zijn 17-jarige stiefzus gevonden. Het is onduidelijk of hij tijdens het verhoor ook heeft bekend haar te hebben gedood.

Overmeesterd

De man drong vorige week met zeker twee vuurwapens de Al-Noor moskee in Bærum nabij Oslo binnen. Hij loste vier schoten. Een persoon raakte lichtgewond. Of dat kwam door een kogel is niet duidelijk.

Hij kon snel overmeesterd worden door moskeegangers, waardoor erger werd voorkomen. Mogelijk was Manshaus geïnspireerd door de extreemrechtse Christchurch-terrorist Brenton Tarrant, die eerder dit jaar in de Nieuw-Zeelandse stad 51 mensen doodschoot in een moskee.