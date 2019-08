Opnieuw druk op Europese wegen door terugkerend vakantieverkeer

Op de Europese snelwegen is het opnieuw druk door terugkerend vakantieverkeer. Op populaire routes vanuit het zuiden staan her en der lange files, meldt de ANWB.

De Franse verkeersdienst rapporteerde rond het middaguur een piek van 745 kilometer file, maar de vertraging neemt inmiddels wat af. Bij tolstations is het de hele dag al druk. Wel is het volgens de ANWB minder druk op de populaire routes in Frankrijk dan vorig weekend.

Ook op andere bekende drukke plekken staat het verkeer vast. Aan de grens met Oostenrijk is de vertraging bij de Karawankentunnel vanuit Sloveniƫ bijna 2,5 uur. Automobilisten staan ook drie kwartier in de file vanuit Hongarije, bij Nickelsdorf. Ook in Zwitserland, bij de Gotthardtunnel, is het druk.