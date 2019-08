Twaalf boetes voor illegaal overnachten bij Westkapelle

wijkagentenveere Hoogeweg, Zeeland, Netherlands

Illegale nachtrecreatie blijft een hardnekkig probleem. Vannacht geconstateerd dat er zeer veel overtredingen waren op diverse locaties. 12 bekeuringen a 140 euro waren het resultaat. Ook wij vinden dit echt zonde van het geld. Handhaven moet om dit tegen te gaan anders staat iedereen overal in het hoogseizoen. Op een parkeerplaats Hoogeweg WKP stonden er zelfs 10. Als 1 schaap over de dam is of zoiets? De meest gehoorde excuses: 1) We zijn laat aangekomen dus hebben we geen campingplaats. 2) We hebben niets gereserveerd en dachten dat dit wel kon. 3) Ik wist het echt niet agent! Tsja. #nachtdienst #politie #toezichtenhandhaving #gemeenteveere #controle #wildkamperen #westkapelle #domburg