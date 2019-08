Duizenden leraren Hongkong betogen in stromende regen

In Hongkong is voor de elfde keer op rij een protestweekend ingegaan. Gisteren en vandaag waren al tienduizenden mensen op de been, voor morgen hoopt de organisatie van de protesten op honderdduizenden deelnemers.

Onder meer duizenden leraren liepen vandaag in de stromende regen een mars door Hongkong, richting het officiƫle verblijf van de leider van Hongkong. Ze hadden borden bij zich met teksten als "bescherm de volgende generatie". Ook bonden ze witte linten aan een hek bij het verblijf. "We willen onze studenten beschermen, onze jongeren. Leraren willen voor hen opkomen", zei de directeur van een grote vakbond.

Gasmaskers

Vooral in het zwart geklede demonstranten namen deel aan een andere protestmars, die vreedzaam verliep. Onder de betogers waren gezinnen met kinderwagens. Ook droegen verschillende demonstranten gasmaskers, om zich te beschermen tegen traangas van de politie. Uit angst voor rellen sloten vandaag veel winkels langs de protestroute eerder.

De minister van Onderwijs heeft jongeren gemaand om niet op scholen te protesteren, zodra de vakanties weer voorbij zijn. "Er zijn andere plekken dan het klaslokaal om je mening te uiten", meldde hij op Facebook.

Morgen weer protest

De betogers willen het vertrek van de regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, democratische verkiezingen en een onderzoek naar politiegeweld. Demonstranten vrezen dat China tornt aan het 'een land, twee systemen'-beleid in Hongkong. Dat principe belooft de stad democratische rechten die in China zelf niet bestaan. Sinds de start van de protesten, in juni, zijn zo'n 750 mensen opgepakt. Sommige betogers hangt een celstraf van tien jaar boven het hoofd.

Voor morgen staat een protest gepland in het Victoria Park in Hongkong. De politie heeft een mars door de stad verboden. In het park is plek voor 100.000 mensen, maar de organisatie verwacht er veel meer.

China treft ondertussen voorbereidingen voor een mogelijk ingrijpen in Hongkong. Dat gebeurt in de grensstad Shenzhen, maar ook in Hongkong zelf. Correspondent Garrie van Pinxteren kreeg een rondleiding bij de voormalige barakken van het Britse leger, die nu in handen zijn van China: