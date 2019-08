De skyline van Emmen ziet er voor altijd anders uit

De torens bepaalden sinds 1987 de skyline van Emmen. Ze behoorden tot de Gas Zuiverings Installatie van de NAM, een speciale fabriek die was gebouwd om het aardgas te ontzwavelen dat in Drenthe en Twente uit de grond werd gehaald. Dat gas was te 'zuur' om zomaar te gebruiken en moest worden ontzwaveld om ermee te koken en verwarmen.

Op hoogtijdagen ging er acht miljoen kuub aardgas per dag door de fabriek en werkten er 150 mensen, memoreert voormalig operator Alex Moes bij RTV Drenthe. Inmiddels is het zure gas uit de kleine velden in Drenthe en Overijssel zo goed als op en de fabriek overbodig.

Op het terrein komt een park met zonnepanelen. Ook zijn er plannen om - in een veel kleinere fabriek - biogas en waterstof te produceren. Maar het aanzicht op Emmen is voor altijd veranderd, zegt Moes. Hij wist naar eigen zeggen altijd dat hij bijna thuis was als hij over de A37 naar huis reed en de fakkel en de schoorsteen in beeld kwamen. Die tijd is voorbij. "Dat wordt wennen."