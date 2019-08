In de Oekraïense havenstad Odessa zijn acht mensen omgekomen bij een brand in een hotel. Tien mensen raakten gewond.

De brand ontstond midden in de nacht in het Tokyo Star-hotel. In het budgethotel, naar eigen zeggen het grootste van de stad met 273 kamers, verbleven meer dan honderd gasten.

Na een paar uur konden brandweermensen het vuur blussen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.