Politie achtervolgt auto tot diep in België

De politie heeft vannacht een auto met Frans kenteken achtervolgd van Gronsveld in Limburg tot diep in België. De bestuurder had een stopteken genegeerd en ging ervandoor. Uiteindelijk bleek het kenteken op de auto vals. Ook werden in de auto drugs gevonden.

De Franse auto kreeg een stopteken omdat een van de koplampen van de auto defect was. De bestuurder sloeg via de A2 op de vlucht, richting België. Tijdens die vlucht probeerde de bestuurder meerdere keren een achtervolgende politieauto te rammen, overigens zonder succes.

De achtervolging ging in België door. Pas in Namen, bijna 90 kilometer van Gronsveld, kon de auto worden gestopt. De drie inzittenden zijn opgepakt. Ze zitten vast in België en zullen in Nederland worden vervolgd, zegt de politie.