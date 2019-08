Steeds vaker Engelstalig personeel in horeca en winkels, ook buiten steden

Op steeds meer plekken wordt Engelstalig personeel aangenomen. Dat is vooral te merken in de horeca en detailhandel. Exacte cijfers zijn er niet, maar het gaat allang niet meer alleen om de grote steden. En dat komt onder andere door het schreeuwend tekort aan personeel.

"Er moet iets gedaan worden op het gebied van arbeidsvoorwaarden", zegt Edwin Vlek, van vakbond FNV, in het NOS Radio 1 Journaal. "In de horeca is er een vrij lage beloning. Een groot gedeelte van het personeel werkt op het wettelijk minimumloonniveau." Daardoor is het volgens Vlek "ontzettend lastig" om in de detailhandel en horeca aan goed personeel te komen.

"Dat zijn van oorsprong sectoren die vooral uit bijbaantjes bestaat, en die te weinig als vak worden beschouwd. Nu wij zien dat studenten en jongeren kiezen voor ander soort werk is het moeilijker om aan die mensen te komen. Vroeger was het een keuze om Engelstalig personeel in dienst te nemen. Nu is dat noodzaak."

Buiten steden

In steden is het al langer normaal dat een gast of klant in het Engels aangesproken wordt. Nu gebeurt dit ook steeds meer op andere plaatsen. Vlek ziet liever dat er in de horeca Nederlands gesproken wordt, omdat gasten in vrije tijd liever hun eigen taal zouden spreken. Toch krijgt hij hier geen klachten over. Als die er wel zijn komt dat van het Engelstalig personeel dat vindt dat ze schofterig behandeld worden.

Bij jeanswinkel Denham in Utrecht is dat niet zo'n probleem. "Klanten zijn niet bang om Engels te praten", zegt bedrijfsleider Lars. "Maar dat ligt er ook aan hoe de klant benaderd wordt." In de winkel werkt Anja. Ze is half Thais en half Nederlands. Ze verstaat goed Nederlands, maar spreekt het nog niet zo goed. Alleen de standaardzinnen als "kan ik u helpen?" komen er vlot uit.

