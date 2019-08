Telefoonverkeer Kashmir gedeeltelijk hersteld

De autoriteiten in het door India bestuurde deel van Kashmir hebben het telefoonverkeer gedeeltelijk hersteld. Ook gaan sommige winkels, markten en de overheidsgebouwen weer open. Maandag volgen de scholen.

Een hoge Indiase ambtenaar in Kashmir raadt de inwoners af om nu snel inkopen te doen. "Ga niet hamsteren. Er zijn genoeg voorraden en we willen zeker weten dat iedereen aan de beurt komt."

Afgesloten van de buitenwereld

Bijna twee weken geleden trok India de speciale status van Kashmir in, waarmee het land meer greep probeerde te krijgen op de deelstaat die enige autonomie genoot. De hindoe-nationalistische premier Modi wilde "terrorisme en separatisme uitbannen" in de overwegend islamitische regio.

Het gebied werd afgegrendeld door duizenden militairen, die op verschillende plekken wegblokkades opwierpen. Telefoon-, internet- en tv-verbindingen werden verbroken, het openbaar vervoer werd stilgelegd en scholen werden gesloten. Samenscholingen en demonstraties zijn verboden.

De VN-Veiligheidsraad sprak gisteren op initiatief van China en Pakistan voor het eerst in tientallen jaren over de situatie in Kashmir. De bijeenkomst was achter gesloten deuren. Over de uitkomst is niets bekendgemaakt.

Hoe zit het ook alweer met het conflict in Kashmir? We leggen het uit in deze video: