Wekdienst 17/8: EK hockey begint en oud-president Sudan voor rechter

Bij de bouw van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar waren dezelfde onderaannemers betrokken als bij de bouw van een parkeergarage in Wormerveer, die vorig jaar deels instortte.

De constructeur die de sterkte van de lasverbindingen berekende en de onderaannemer die het laswerk uitvoerde, zouden in beide gevallen dezelfde zijn geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde gisteren dat het dak van het AZ-stadion is ingestort door falende lasverbindingen. Ook zijn er in het dak nog twee breuken en verdachte plekken gevonden.