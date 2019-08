Waarom krapte op de arbeidsmarkt (nu nog) gunstig is voor werkzoekenden

Een krappe arbeidsmarkt, lage werkloosheid en een economie die in ieder geval voorlopig lekker door dieselt. Het ging deze week veel over de economie. En daarmee over de arbeidsmarkt. Want we bereikten een record: er zijn nu gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen, zegt het CBS. Daarmee is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt.

Opmerkelijk, zegt Sandra Phlippen, hoofd Nederland bij het economisch bureau van ABN Amro. "Dat er bijna evenveel vacatures als werklozen zijn, is een zeldzame situatie. Het is ook opmerkelijk dat de economische groei duidelijk vertraagt, terwijl de werkgelegenheid alsmaar doorgroeit. Voor economen is dit een puzzel."

Nadelen

Maar voor wie pakt dat nou gunstig uit, zo'n krappe of gespannen markt? In eerste instantie: voor werkzoekenden. Een krappe arbeidsmarkt klinkt namelijk alsof het dringen is voor een baan, maar het betekent juist dat er meer banen zijn dan mensen. Dat is dus goed nieuws voor werkzoekenden, die daardoor meer kans hebben op betaald werk.

Voor werkgevers, die in steeds meer sectoren schreeuwen om geschikt personeel, pakt de krapte op de arbeidsmarkt dus negatief uit. Maar de krapte op de arbeidsmarkt kent op den duur ook zijn nadelen voor de hele economie en daarmee ook werknemers.

Hoe dat precies zit en waar je rekening mee moet houden bij het vinden van een baan, zie je in deze video: