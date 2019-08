Verdachte moord rapper Feis mogelijk betrokken bij nog een schietincident

De man die wordt verdacht van het doodschieten van rapper Feis in Rotterdam, heeft mogelijk een maand eerder een automobilist op de A20 beschoten. Daarbij zou hetzelfde wapen gebruikt zijn. Dat staat in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie, waar RTV Rijnmond inzage in heeft gehad.

Silfano M. zit vast op verdenking van het doden van Faisal Mssyeh, die beter bekend was als rapper Feis, op Nieuwjaarsdag. Een ge√ęscaleerde ruzie over een omgestoten drankje zou de aanleiding zijn geweest. In de tenlastelegging gaat justitie uit van moord en dus van voorbedachte rade.

Verkeersruzie

Het andere schietincident zou te maken hebben gehad met een verkeersruzie op de A20. Bij de afslag Schiedam zou het slachtoffer hebben willen uitvoegen, terwijl de auto waarin Silfano M. zat wilde invoegen.

Mogelijk nam het slachtoffer in de ogen van zijn belagers de afslag niet snel genoeg. In ieder geval volgden ze de automobilist en namen bij een stoplicht zijn auto onder vuur. Een kogel sloeg via de zijkant in de stoel van de automobilist. Die kwam met de schrik vrij.

Dinsdag moet Silfano M. voorkomen bij de rechter voor beide zaken.