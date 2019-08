'Vrijgelaten olietanker nog tot zondag bij Gibraltar'

De Iraanse olietanker Grace 1 ligt waarschijnlijk nog het hele weekend voor anker voor de kust van Gibraltar. Gisteren werd besloten om het schip vrij te geven, maar sindsdien is er weinig gebeurd. Het enige teken van leven is een rookpluim die af en toe uit de schoorsteen komt.

Regionale media melden dat de kapitein van het schip, dat vorige maand door Gibraltar aan de ketting werd gelegd, wacht tot er een nieuwe bemanning is. De advocaat van de kapitein heeft aan persbureau AP laten weten dat die er geen heil meer in ziet en wil dat iemand anders commando krijgt over de Grace 1.

De advocaat van de kapitein zegt dat het schip technische problemen heeft en dringend gerepareerd moet worden. "Hij wil de leiding niet meer hebben en hij wil naar huis, maar hij is een professional en wacht op de nieuwe bemanning zodat er een fatsoenlijke overdracht kan plaatsvinden."

Nieuwe naam

De olietanker is geladen met twee miljoen vaten olie en voer onder Panamese vlag. Iraanse media melden dat het schip een nieuwe naam krijgt, de Adrian Darya, en dat hij daarna onder Iraanse vlag verder vaart. Waarnaartoe is onduidelijk.

De Grace 1 werd vorige maand tegengehouden, omdat het schip op weg zou zijn naar Syriƫ en dat is in strijd met internationale sancties. Iran hield daarop twee Britse tankers tegen in de Straat van Hormuz. Dat leidde tot een diplomatieke rel tussen Iran en Groot-Brittanniƫ.

Bekijk hier hoe de spanning tussen Iran en het Westen recentelijk is opgelopen: