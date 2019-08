Libanese band Mashrou' Leila bekritiseerd in eigen land, maar voor Lowlands 'geen issue'

In Libanon is het dat de laatste weken dus wel. "Mashrou' Leila is ontzettend populair, en niet alleen in eigen land", vertelt fan Wafa al Ali in NPO Radio 1-programma Met Het Oog Op Morgen. "Wat ze kenmerkt is dat ze het hebben over progressieve onderwerpen als seksuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting gebruiken om hun ongenoegen te uiten over de situatie van het land. Dingen als corruptie en onderdrukking van de bevolking", legt Al Ali uit.

Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze zo groot zijn geworden in het Midden-Oosten, gaat de fan verder. "Omdat ze onverschrokken zeggen waar het op staat via hun kunst." Daarnaast zijn de mannen heel leuk, zegt Al Ali. "Erg mediageniek en open minded." Het open minded zijn was misschien niet bij iedereen geliefd, maar leidde niet tot problemen. Tot een aantal weken geleden dus.

Dit is het nummer Djinn, dat volgens critici godslasterend zou zijn: