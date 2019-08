Hoe hard raken de demonstraties de economie in Hongkong?

Er is nog geen sprake van een recessie in Hongkong. Dat is pas het geval als de groei twee kwartalen op rij negatief is. Nu is dat alleen nog in het vorige kwartaal. Maar nu, midden in het daaropvolgende kwartaal en gezien de massale protesten, is het zeer waarschijnlijk dat de economie in deze maanden niet zal groeien. Daar zijn alleen nog geen gegevens van.

Wel zijn er data van de Inkoop Managers Index van Hongkong, een indicator voor bedrijfsactiviteiten. Die is op dit moment het laagst sinds maart 2009.

Ook op de lange termijn ziet het er niet goed uit voor Hongkong, volgens Giesbergen. "Als deze politieke onrust nog langer duurt, wordt het steeds minder interessant voor bedrijven om zich daar te vestigen of te investeren."

Chinese invloed

Maar hoewel de Chinese overheid de demonstranten verantwoordelijk houdt voor de economische onrust, heeft China daar zelf wellicht ook een aandeel in. Het economische succes van Hongkong is mede te danken aan de vrijheid die de stad heeft ten opzichte van China. Hongkong heeft geen democratie, maar wel een sterkere rechtsstaat dan het vasteland van China. En de Hongkongse dollar geniet meer economische vrijheid dan de Chinese yuan.

"Daarom is Hongkong heel aantrekkelijk om je te vestigen als bedrijf", zegt Giesbergen. "Maar als de stad onder steeds grotere invloed komt van China, dan kan dat afnemen. Dan kun je misschien net zo goed in Shenzen of Shanghai gaan zitten."

Niet alles draait om economie

Ook is het belangrijk wat de Verenigde Staten gaan doen in de handelsoorlog met China. Op dit moment gelden de Amerikaanse importtarieven niet voor Hongkong, terwijl ze wel voor de rest van China gelden en die economie hard raken. De Amerikanen dreigen de importtarieven ook voor Hongkong in te stellen als China te ver gaat.

Bovendien is het voor demonstranten niet echt belangrijk of er een groeicijfer van min zoveel procent is, denkt Giesbergen. "Zij komen op voor hun vrijheid, voor democratie en hun rechten. Dat is op dit moment voor hen veel belangrijker dan of ze in een recessie komen", zegt de econoom. "Niet alles in het leven draait om economie."

