Noodlijdend payrollbedrijf krijgt uitstel van betaling

TCP Solutions, het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de flexwerkers van ING, heeft uitstel van betaling gekregen.

Gisteren werd bekend dat het bedrijf niet langer in staat is om de payrollers van ING uit te betalen. De problemen bij TCP Solutions zijn ontstaan doordat een kredietverstrekker zich heeft teruggetrokken. Volgens TCP Solutions gaat het om een onverwacht vertrek van de kredietverstrekker uit de hele Europese markt.

Wat het uitstel van betaling voor de payrollers zal betekenen is nog niet duidelijk. TCP Solutions zegt in de loop van volgende week contact op te nemen met de schuldeisers. ING laat weten niks over de situatie te kunnen zeggen, omdat de bank nog in gesprek is met TCP Solutions.

Volgens het FD gaat het om miljoenen aan onbetaalde rekeningen. Het is niet duidelijk wie voor de kosten van de payrollers zal opdraaien, mocht het payrollbedrijf failliet gaan. Na een uitstel van betaling volgt in veel gevallen een faillissement.