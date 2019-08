Man opgepakt die nog meer dan een miljoen aan de Staat moet betalen

De politie in Enschede heeft een 61-jarige man opgepakt die nog 1,2 miljoen euro aan de Nederlandse staat moet betalen. Volgens een woordvoerder van de politie is hij al voor het jaar 2000 veroordeeld. Hij had al eens betaald, maar er staat nog een groot bedrag open.

Omdat hij dat niet wil betalen is de politie Oost-Nederland in juni gevraagd naar hem uit te kijken, schrijft RTV Oost. Hij kan nu bijna drie jaar worden vastgezet tot hij over de brug komt.

De tijd in de gevangenis vervangt niet het bedrag. Als hij niet betaalt staat het bedrag na die periode dus nog steeds open.