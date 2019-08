Dode bij omgeslagen boot op de Maas in Rotterdam

Op de Nieuwe Maas in Rotterdam is een boot omgeslagen na een aanvaring. Volgens de veiligheidsregio is er iemand omgekomen en zijn er tien mensen uit het water gehaald. De overige drenkelingen zijn aanspreekbaar.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het Noordereiland, schrijft RTV Rijnmond. Het gaat om een aanvaring tussen een rubber speedboot en een sloep.

De vaarweg zou zijn afgesloten door andere schepen, daardoor ligt het scheepvaartverkeer stil. Watertaxi's hebben geholpen bij het uit het water halen van de drenkelingen. Het is nog onduidelijk of er nog meer mensen aan boord waren. Voor de zekerheid wordt er doorgezocht naar slachtoffers.