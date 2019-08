Merkel: Europese Unie moet zelf weer migranten van zee gaan redden

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zich uitgesproken voor een hernieuwde start van een Europese reddingsmissie op zee. "Het zou goed zijn als er weer een Europese patrouille zoals de missie Sophia komt, waarbij schepen van Europese staten mensen in nood redden", zei Merkel gisteravond op een bijeenkomst.

Volgens Merkel is het redden van mensen net zo belangrijk als het bestrijden van mensensmokkelaars.

De missie Sophia werd in 2015 door de Europese Unie opgetuigd. Eigenlijk was het vooral de bedoeling om mensensmokkel tegen te gaan, maar gaandeweg werden de schepen die meededen steeds vaker ingezet om migranten in nood op te pikken.

Ongeveer 50.000 migranten zijn zo naar het Europese vasteland gebracht. Ook Nederland leverde een marineschip aan de missie. Begin dit jaar is Sophia stopgezet, omdat Italië tegen de missie protesteerde.

Strafbaar maken

Op dit moment zijn het vooral schepen van hulporganisaties die mensen van boten oppikken. Dat leidde de afgelopen maanden herhaaldelijk tot confrontaties met vooral de Italiaanse regering, die de schepen de toegang tot haar havens ontzegde.

Gisteren kwam er na lang overleggen een oplossing voor het hulpschip Open Arms met aan boord 150 migranten. Zes EU-landen hebben toegezegd de migranten op te nemen.

Verder kreeg de strijd tussen de Duitse Sea-Watch-kapitein Carola Rackete en de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini veel aandacht. Rackete voer ondanks een verbod van Salvini de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa binnen.

Dat was crimineel, vond Salvini. Het proces tegen Rackete loopt nog. In Nederland gingen recent ook stemmen op om het oppikken van mensen op zee strafbaar te maken.

Coalitie van bereidwilligen

De EU worstelt al een tijd met de reddingsmissies op zee. Italië vangt momenteel de meeste opgepikte migranten op. Salvini maakt keer op keer duidelijk dat hij daar snel een eind aan wil maken. Tot er een goed systeem is voor herverdeling van de migranten over de Europese lidstaten, wil hij geen boten meer toelaten in de Italiaanse havens.

Frankrijk en Duitsland hebben onlangs geprobeerd beweging te brengen in de patstelling. In juli stelden ze op een EU-top in Helsinki een tijdelijke 'coalitie van bereidwilligen' voor die wel migranten op zouden willen nemen.

Salvini noemde de top een flop en zei dat er alleen maar werd herhaald dat Italië Europa's "grootste vluchtelingenkamp" moet blijven.