Directeur Vitesse: club verkeert opnieuw in financieel zwaar weer

Om tekorten weg te werken kan een club bezuinigen op het spelersbudget, maar daar wil Vitesse niet aan. "Vitesse kiest er in overleg met de eigenaar voor het voetbalbudget op peil te houden, dat zie je nu ook weer aan onze selectie. We hebben onze ambities en die blijven onveranderd. Onze doelstelling is heel helder en duidelijk. We willen Europees voetbal halen. Dat kan via de ranglijst, de play-offs of de beker. Het is een van de drie."

Een reden voor de hoge kosten is volgens Van Wijk de inrichting van de organisatie. "Het stadion, kijk naar dit gebouw op Papendal. Fantastisch met alle mooie faciliteiten, maar dat heeft ook een bepaalde prijs. De kosten passen niet bij de omzet die we hebben. Als je het stadion zelf in bezit zou hebben, zou je stappen kunnen maken. De huur en alle kosten die we hebben zijn gewoon stevig en dat werkt niet in ons voordeel. We moeten gezonder worden."

Huur Gelredome opgezegd

Vorig jaar heeft de Arnhemse club de huurovereenkomst opgezegd van stadion Gelredome. Die loopt nu nog tot oktober 2023.

Van Wijk is pas sinds dit jaar directeur van de club. Hij hoopt dat Vitesse meer geworteld raakt in Arnhem en omstreken. "Onze zichtbaarheid kan wel beter." Hij denkt dat de binding met de club beter kan. "Daar zit ik ook voor en wil ik mij echt voor inzetten, omdat ik denk dat het ook beter kan."

Overlijden Dejan Curovic

Vanavond spelen de Arnhemmers tegen PEC Zwolle. Er zal dan ook aandacht zijn voor het overlijden van clubicoon Dejan Curovic. Hij overleed eind vorige week en werd 51 jaar.

Het nieuws is volgens Van Wijk als een bom ingeslagen. "Bij de club lopen nog altijd collega's rond die contact met hem hadden. Zondagavond kwamen supporters al direct bij elkaar. Maandag zag ik hier links en rechts tranen vloeien. Dit was een hele emotionele en gekke week."

"De betrokkenheid is echter enorm. Als ik zie wat er allemaal is opgepakt in een paar dagen, maakt me dat echt trots. Vanavond wordt een speciale wedstrijd die ook weer laat zien hoe belangrijk een club als Vitesse kan zijn. Het gaat zoveel verder en dieper dan alleen voetbal."