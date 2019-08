Hoekstra: kijken naar koopkracht voor alle groepen

Minister Hoekstra is tevreden over het economische beeld, zoals dat deze week naar buiten kwam. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de economie het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid en het Centraal Planbureau voorziet voor 2020 een groei van 1,4 procent. Hoekstra spreekt van "gematigd positief nieuws voor de Nederlandse economie, als je het vergelijkt met andere landen".

Hij erkent de "forse internationale risico's" voor de Nederlandse economie, zoals de onzekerheid over de brexit en de spanningen over de handel, maar volgens hem is het effect van de terugval van de Duitse economie op Nederland minder groot dan vroeger. "Het klassieke gezegde dat als Duitsland niest Nederland verkouden is, lijkt in dit geval mee te vallen."

Oppassen met belofte

Het Centraal Planbureau zei gisteren dat Nederlanders er volgend jaar in koopkracht op vooruit gaan, maar de cijfers zijn niet voor alle inkomens even gunstig. Hoekstra zei daarover dat het kabinet natuurlijk altijd kijkt naar de koopkracht van alle groepen in de samenleving. "Maar we moeten oppassen om de inschatting van het Planbureau meteen te vertalen in een belofte; daar moeten we terughoudend mee zijn."

Het kabinet buigt zich de komende weken over de begroting voor volgend jaar. En het resultaat wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.

Ook minister Koolmees vindt dat de cijfers er "redelijk goed uitzien". Hij maakt zich wel zorgen over de slechte positie van de pensioenfondsen, die mogelijk ook gevolgen heeft voor de koopkracht van de ouderen. "Dat is een opletpunt voor ons allemaal, maar we kijken we naar de koopkracht voor alle groepen, dus ook de gepensioneerden."