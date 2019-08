Onderzoeksraad: acuut risico voor dak van AZ-stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in het dak van het AZ-stadion nog twee breuken en twee verdachte plekken gevonden. De OVV waarschuwt daarvoor in een tussenrapport. De plekken en breuken zijn verspreid door het stadion gevonden.

Volgens de Onderzoeksraad kunnen die breuken en vermoedelijke scheuren leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak. "Ze vormen daarmee een acuut risico", zegt de OVV.

Afgelopen zaterdag stortte een deel van het dak van het stadion van de voetbalclub uit Alkmaar in. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat dat is veroorzaakt door falende lasverbindingen.

De Onderzoeksraad heeft een formele tussentijdse waarschuwing naar de gemeenteraad van Alkmaar en naar AZ gestuurd. De voetbalclub moet de stabiliteit en sterkte van de constructie controleren en waar nodig maatregelen treffen.

Onderzoek

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV doet momenteel onderzoek naar het instorten van het dak. Onderdeel van dat onderzoek is het in detail inspecteren van de lasverbindingen in de gehele kapconstructie, zegt AZ in een verklaring. De tussenrapportage wordt eind augustus verwacht.

Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek wordt een herstelplan opgesteld, aldus de voetbalclub. "AZ neemt dit zeer serieus op. Het spreekt voor zich dat tot het moment dat er volledige zekerheid gegeven kan worden met betrekking tot de veiligheid van eenieder, de tribunes gesloten blijven voor publiek. Dit geldt overigens niet voor de ruimtes in het hoofdgebouw."

De Onderzoeksraad trof tijdens het onderzoek onder meer deze breuklijn aan in het stadion: