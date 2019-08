Salvini vreest imagoschade: 'Wilde stekker niet uit stopcontact trekken'

Matteo Salvini lijkt zich te realiseren dat hij een kolossale inschattingsfout heeft gemaakt door het vertrouwen op te geven in het Italiaanse kabinet. De leider van regeringspartij Lega begint terugtrekkende bewegingen te maken, en houdt de optie open om door te regeren met de Vijfsterrenbeweging. "Ik heb nooit gezegd dat ik de stekker uit het stopcontact wilde trekken."

Maar dat deed Salvini toch echt, vorige week donderdag. In de hoop dat hij de peilingen dit najaar bij vervroegde verkiezingen kon omzetten in keiharde zetels. Lega kon met afstand de grootste partij worden en Salvini premier. De enige die daarbij in de weg leek te kunnen zitten was president Mattarella. Die kon een zakenkabinet instellen dat een begroting zou opstellen voor 2020 en verkiezingen in de lente kon voorbereiden.

Paniek

Maar Salvini onderschatte de kracht van politiek opportunisme. Want er was een derde optie waar niemand rekening mee had gehouden: dat de Vijfsterrenbeweging zou gaan samenwerken met de sociaaldemocratische aartsvijanden van de PD. Toch groeiden de partijen de afgelopen week naar elkaar toe, waarna Salvini in paniek raakte.

In een interview met het Italiaanse Sky News zei hij plots dat hij best door wil gaan met de huidige regering. "Het is niet zo dat ik ineens verkiezingen wilde, maar ik wil rustig regeren." Hij geeft daarmee aan dat de reden dat hij het vertrouwen opgaf, te maken had met het constante geruzie in de coalitie.

Dus zegt Salvini dat hij best door wil met "een regering die 'ja' zegt, met ministers die 'ja' zeggen". Daarmee suggereert Salvini dat hij met een wisseling van een aantal ministersposten bereid is door te gaan. De vraag is of de Vijfsterrenbeweging daar nog wel zin in heeft.

'Minister van Verraad'

De eerste reacties geven weinig vertrouwen. "Nu heeft hij spijt, maar de schade is geleden," zei de leider van de Vijfsterrenbeweging Luigi di Maio. Andere partijprominenten gingen veel verder en noemden minister Salvini "de minister van Verraad". Dat lijkt een vrij duidelijke 'nee', maar het kan ook politieke strategie zijn.

Want hoewel de Vijfsterrenbeweging veruit de meeste zetels in het parlement had, was het Salvini die het afgelopen jaar veel macht naar zich toetrok. Na deze inschattingsfout kunnen ze hem een kopje kleiner maken en zijn machtspositie verkleinen in het geval er toch een lijmpoging wordt gedaan.

De afgelopen weken ging Salvini feestend over de Italiaanse stranden als de gevierde man in de Italiaanse politiek. Maar los van de biertjes werd hij daar ook dronken van de macht, suggereren Vijfsterrenprominenten. "En misschien heeft hij nu last van de kater, en klagen partijgenoten die hij een open bar heeft beloofd."

Motie van wantrouwen

Salvini heeft zijn eigen lot nog in handen, maar de kans dat hij op korte termijn premier wordt is fors geslonken. Dinsdag wordt nog steeds gestemd over de motie van wantrouwen die zijn partij heeft ingediend tegen premier Conte en zijn regering.

Salvini kan daarmee nog steeds de regering ten val brengen. Maar met het risico dat er zonder verkiezingen een regering wordt gevormd en hij met Lega in de oppositie moet plaatsnemen.

Óf hij haalt bakzeil. Daarmee zou de sterke man van de Italiaanse politiek een zeldzame deuk in zijn imago oplopen.