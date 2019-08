Man ontsnapt hangend onder bus uit detentiecentrum Rotterdam

Uit het detentiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport is een man ontsnapt door zich te verstoppen onder een bus. Dat gebeurde al op 24 juli, maar is nu pas naar buiten gekomen. De man zat in het centrum omdat hij Nederland zou worden uit gezet.

De man wist zich te verschansen onder een bus die wekelijks naar de inrichting komt om te zien of mensen tuberculose hebben. Hij hing onder de bus en wist zo van het terrein af te komen.

De ontsnapping kwam aan het licht toen tijdens een avondtelling bleek dat de man niet in zijn cel was. De man is nog spoorloos en zijn verdwijning wordt onderzocht.

De Dienst Justitiële Inrichtingen doet geen mededelingen over de identiteit van de man.