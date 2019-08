Rutte bedroefd door overlijden prinses Christina

De organisatie wijst erop dat Christina grote belangstelling had voor jong muzikaal talent en na afloop van de finales graag sprak met de prijswinnaars en velen uitnodigde voor een optreden bij haar thuis in Italië."

Een van de prijswinnaars was zangeres Roza Herwig: "Ik herinner me over ons contact vooral hoe open, hartelijk en geïnteresseerd ze was. Prinses Christina zorgde ervoor dat het ons aan niks ontbrak en luisterde enthousiast terwijl we repeteerden."

"Ze had me gevraagd een Italiaans lied te zingen. Ik koos voor het lied Volare, dat prinses Christina tijdens de repetitie tot mijn verbazing mee begon te zingen. Het plezier van dit swingende duet zal ik nooit vergeten."

'Tragisch'

Vicepremier Ollongren noemt de geschiedenis van de prinses bijzonder. "Dat zij als lid van de Koninklijk Huis haar eigen weg is gegaan, daar heb ik bewondering voor." Vicepremier De Jong is door het nieuws overvallen. Hij wist niet dat de prinses ziek was. "Het is heel onverwacht, ze was heel jong nog."

Staatssecretaris Broekers-Knol vindt het overlijden heel verdrietig. De 72-jarige prinses was van haar leeftijd en dat geeft naar haar gevoel "een bijzondere band". Ze vindt het tragisch dat prinses aan botkanker is overleden en noemt dat "ook voor de Koninklijke Familie heel naar".

Minister Bijleveld noemt het overlijden van prinses Christina "tragisch". Zij sprak haar medeleven met de koninklijke familie uit. PVV-leider Wilders wenst het Koninklijk Huis heel veel sterkte toe met het verlies.