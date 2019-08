Thijs H. bekent drie moorden in Den Haag en Limburg

H. zei vandaag in de rechtszaal dat hij volledig zal meewerken aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De verdachte zat eerder in een ggz-kliniek.

De moorden werden begin mei gepleegd in Den Haag en in Limburg. Het eerste slachtoffer was een vrouw die haar hond aan het uitlaten was in de Scheveningse bosjes in Den Haag. De andere twee waren een man en vrouw op de Brunssummerheide.

Ontsnapping

Op de dag van de laatste twee moorden wist H. korte tijd te ontsnappen uit de ggz-kliniek door een paar stoelen op elkaar te stapelen in de binnentuin. Na een paar uur werd hij door zijn ouders teruggebracht naar de kliniek.

Hierna werd besloten om hem op een gesloten afdeling te plaatsen. Een dag later bleek dat hij opnieuw was weggelopen. De kliniek heeft toen contact opgenomen met de officier van justitie. Later die dag is H. aangehouden.

Bij de rechtszaak waren een aantal nabestaanden van een slachtoffer aanwezig.