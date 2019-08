Nooit eerder hadden zoveel gemeenten een vrouw als burgemeester

Nederland telde nog nooit zoveel vrouwelijke burgemeesters als nu: het zijn er inmiddels 101. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters bevestigt dat na berichtgeving van BNR.

Het aantal vrouwelijke burgemeesters groeit al jaren, zegt het genootschap. In 2017 waren er 81 vrouwelijke burgemeesters, nu zijn het er 85. Daarnaast zijn 16 waarnemende burgemeesters vrouw.

Volgens directeur Hilde Westera van van het genootschap komt er jaarlijks "steeds een paar procent bij". Het aantal gemeenten in Nederland is de laatste jaren juist fors teruggelopen. In 2000 waren er nog 537 gemeenten, op 1 januari 2019 355.

De eerste vrouwelijke burgemeester in Nederland was KVP-politica Truus Smulders-Beliƫn. Zij werd op 16 april 1946 benoemd tot burgemeester van de voormalige gemeente Oost-, West- en Middelbeers in Noord-Brabant, die inmiddels is opgegaan in Oirschot.