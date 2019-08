Justitieminister Aruba wil acht jaar extra cel voor ontsnapte gevangenen

De Arubaanse justitieminister Bikker wil gevangenen die ontsnappen uit de KIA-gevangenis een extra celstraf opleggen van maximaal acht jaar. Bikker heeft al een wetsvoorstel geschreven, zegt hij tegen het Caribisch Netwerk. "Dus dat gaat heel snel gebeuren."

Als zijn voorstel wordt goedgekeurd, is dat een primeur in het Nederlandse koninkrijk waar Aruba als autonoom land deel van uitmaakt. In Nederland staat er bijvoorbeeld geen extra straf op ontsnapping uit de gevangenis. Het helpen van een gevangene bij een ontsnapping is wel strafbaar.

Met de maatregel reageert Bikker op vijf ontsnappingen in een paar maanden tijd uit de beruchte gevangenis. Eerder deze week ontsnapten nog twee broers uit de jeugdafdeling van het gebouw. Ze zaten vast voor gewapende overvallen.

Volgens het Antilliaans Dagblad sloopte het tweetal een toilet van een muur. Via dat gat konden ze hun cel verlaten. Ook zijn ze mogelijk geholpen door gevangenen die sleutels van cellen en deuren in handen hebben. De twee zijn nog altijd spoorloos.

Slechte naam

De KIA-gevangenis op Aruba heeft al langer een slechte naam. Vorig jaar concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport dat de omstandigheden in de gevangenis niet waren verbeterd ten opzichte van een jaar eerder, toen een verbeterprogramma was ingesteld.

"Zo is de staat van de strafcellen ondermaats, het aanbod aan activiteiten zeer beperkt en is de druk op het personeel zeer hoog, onder meer door het uitblijven van een reorganisatie", aldus de inspectie.

Het verbeterprogramma werd gestart na een kritisch rapport uit 2014 van de Europese autoriteit die toeziet op de behandeling van gevangenen.

Nieuwe gevangenis

Justitieminister Bikker wil met de extra celstraf voor ontsnapte gevangenen criminelen in ieder geval ontmoedigen op korte termijn een ontsnappingspoging te wagen.

Op de lange termijn moet een nieuwe gevangenis de structurele problemen oplossen. Die moet over twee jaar worden geopend op het eiland.