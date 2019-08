Fans van AZ voelen zich thuis in ADO stadion: 'Voor altijd een speciaal plekje'

Na de wedstrijd van AZ tegen FC Mariupol gisteravond waren de fans van AZ erg te spreken over de sfeer in het ADO-stadion. Een vrouwelijk supporter van AZ prijst de Haagse gastvrijheid. "Fantastisch", zegt ze volmondig tegen Omroep West. "Het is ongelofelijk wat ADO en Den Haag doen voor Alkmaar. Er is vaak zoveel ellende over hooligans, maar dit laat zien dat sport ook verbroedert."

Nu zat de stemming er ook al snel in, omdat AZ in het stadion van ADO Den Haag een klinkende overwinning boekte. AZ versloeg FC Mariupol met 4-0. Daarmee plaatsten de Alkmaarders zich soepel voor de play-offs van het Europa League toernooi.

"Mooi gebaar van ADO" en "hartstikke leuk, weer eens wat anders", waren veel gehoorde reacties op het feit dat de Haagse club het Cars Jeans stadion twee wedstrijden uitleent aan AZ.