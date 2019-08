Von der Leyen neemt met 'Wind of Change' afscheid van Berlijn

Met een traditionele taptoe heeft Ursula von der Leyen afscheid genomen van het Duitse ministerie van Defensie. Ze stapte in juli op als minister om voorzitter van de Europese Commissie te worden.

Opvolger Kramp-Karrenbauer zei bij de ceremonie in Berlijn over de scheidend minister dat ze Defensie duurzamer had gemaakt. Von der Leyen zelf stelde dat het de moeilijkste taak was die ze ooit had gedaan.

Europese accenten

De ceremonie wordt gehouden bij het afscheid van bondskanseliers, -presidenten en ministers van Defensie. Na een fakkelparade speelt het militaire orkest van de Bundeswehr enkele stukken, waarna een gebed en het volkslied volgen.

De Große Zapfenstreich werd live uitgezonden op de Duitse televisie. Von der Leyen had duidelijk enkele Europese accenten aangebracht: naast Mozarts Ave Verum had ze ook gekozen voor Ode an der Freude uit Beethovens Negende Symfonie, het Europese volkslied.

Daarnaast speelde het orkest de ballad Wind of Change van de band Scorpions, die net als Von der Leyen uit de regio Hannover komt: