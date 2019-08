Zuid-Korea wil één Korea in 2045, Noord-Korea staakt vredesbesprekingen

Noord-Korea heeft fel gereageerd op het voorstel van de Zuid-Koreaanse president Moon om te streven naar één verenigd Koreaans schiereiland in 2045. In een reactie die is verspreid door het Noord-Koreaanse staatspersbureau, zegt het land geen verdere vredesbesprekingen met het zuiden meer te willen voeren.

Moon deed zijn uitspraak gisteren tijdens de viering van de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheid van Japan. Hij zei daar de honderdjarige viering van de deling van Korea in 2045 te willen aangrijpen om de twee landen weer één te maken.

De president riep verder het regime in Pyongyang en de Amerikanen op om hun gesprekken over denuclearisatie te hervatten. Hij zei te hopen dat dit zal leiden tot meer handel tussen noord en zuid, wat op haar beurt het vredesproces zal bespoedigen. Ook een gezamenlijke organisatie van de Olympische Spelen in 2032 behoort wat betreft Moon tot de mogelijkheden.

Noord-Korea ziet dat anders. In een verklaring meldt het land dat er geen sprake kan zijn van vredesbesprekingen zolang het zuiden samen met de Verenigde Staten militaire oefeningen houdt. Dat het land nu alle gesprekken met het zuiden stopt, is volledig Zuid-Korea aan te rekenen, aldus het noorden.

Rakettests

Vannacht heeft Noord-Korea ook weer raketten afgevuurd die neerkwamen in zee, meldt de Zuid-Koreaanse legerleiding. Het noorden heeft de afgelopen weken al verschillende rakettests uitgevoerd. Dat zou een reactie zijn op de gezamenlijke legeroefening van Zuid-Korea met de VS.