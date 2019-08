92-jarige Almeloër krijgt Russische onderscheiding om brief aan Poetin

Het was een bijzondere dag voor Albert Gietelink uit Almelo. De 92-jarige Gietelink kreeg op de Russische ambassade in Den Haag een onderscheiding, omdat hij maanden geleden een brief aan president Poetin heeft geschreven.

Gietelink schreef die brief omdat hij wil dat de relatie tussen Rusland en het Westen verbetert. Ook uitte hij zijn zorgen over het opzeggen van de kernwapenverdragen door de Amerikanen en de Russen. "Het is toch eigenlijk droevig dat we 74 jaar na het verslaan van nazi-Duitsland nog steeds een vijandige verhouding hebben met Rusland", vertelde hij gisteren,

De brief stuurde hij naar het Kremlin, niet met de gedachte dat er ooit iets mee zou gebeuren. Maar tot zijn verbazing nam de Russische ambassade een paar maanden later contact met hem op. Een diplomaat kwam naar Almelo om Gietelink te ontmoeten en vertelde hem over het voornemen om hem te onderscheiden.

Russische tekens

Gietelink reisde met een gezelschap van vijftien man naar Den Haag. Met de trein, want opgehaald worden in auto's van de ambassade vond hij niet nodig. De ontvangst was indrukwekkend. "Wat ik bijzonder vond, was dat we niet gecontroleerd werden", vertelt hij bij RTV Oost. "Ze gingen er waarschijnlijk van uit dat we niets zouden doen, omdat we voor vrede zijn."

Hoe de onderscheiding heet weet de Almeloër na afloop van de bijeenkomst nog niet. "Stom, dat had ik even moeten vragen. Het zijn allemaal Russische tekens, dus ik kan het niet lezen." Hij kreeg de onderscheiding opgespeld door de Russische ambassadeur, die hem in het Engels toesprak.

De Russische ambassadeur zegt tegen het Russische persbureau TASS dat Gietelink de onderscheiding heeft gekregen "voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties". Volgens de ambassadeur is Gietelink de eerste Nederlander die zo'n onderscheiding krijgt.