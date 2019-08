Celstraffen voor diefstal mobieltjes op festival Mysteryland

Twee Colombiaanse vrouwen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 en 2,5 jaar cel voor de diefstal van tientallen mobiele telefoons op festival Mysteryland.

Vorig jaar zomer werden tijdens het festival in Haarlemmermeer ruim tweehonderd telefoons gestolen. De twee vrouwen werden op heterdaad betrapt en aangehouden.

De vrouwen zijn ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, die volgens de rechtbank actief was in Nederland, Spanje en Frankrijk. Het doel van de bende was het plegen van diefstallen en zakkenrollen.

Leidende rol

De vrouwen van 34 en 21 jaar waren volgens de rechtbank speciaal naar Nederland gereisd om op het festival hun slag te slaan. Zo hielden ze een administratie bij van de gestolen telefoons en gingen ze volgens de rechtbank professioneel te werk.

De jongste vrouw heeft de hoogste straf gekregen, niet alleen voor de diefstal maar ook voor haar rol binnen de criminele organisatie, schrijft NH Nieuws. Zij was ruim een maand actief binnen de bende en had daarin ook een leidende rol. De andere vrouw is zeker drie dagen actief geweest, oordeelt de rechtbank.

Vooropgezet plan

De rechtbank neemt het beide vrouwen kwalijk dat zij met een vooropgezet plan naar het festival in Nederland zijn gegaan en daar bezoekers hebben bestolen. "Daardoor zijn ook honderden gigabytes aan foto's, filmmateriaal en andere persoonlijke data verloren gegaan."

Vlak na het festival werden 63 telefoons in Frankrijk teruggevonden. Na lang onderzoek wist de politie bijna een jaar na de diefstal bijna 40 telefoons naar de rechtmatige eigenaars terug te brengen.