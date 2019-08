Zestien gewonden bij auto-ongeluk in Zeeland

Bij een groot auto-ongeluk op de provinciale weg N256 in Zeeland zijn zeker zestien mensen gewond geraakt. Een aantal van hen is zwaargewond. Een persoon zat beklemd, maar is inmiddels door de brandweer bevrijd.

Onder de gewonden zijn volgens een woordvoerder van de politie ook kinderen. Zeker een van hen is er slecht aan toe. Alle gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de traumaheli heeft slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de N256 ten noorden van Goes. Er zijn drie auto's en een busje bij betrokken. Een van de auto's belandde in de naast de weg gelegen sloot.

De weg is in beide richtingen afgesloten en dat gaat waarschijnlijk nog de hele avond duren. Onduidelijk is nog hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan, de politie doet onderzoek.