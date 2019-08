Israël houdt bezoek kritische Amerikaanse Congresleden tegen

De Israëlische regering heeft een gepland bezoek van twee Amerikaanse Congresleden tegengehouden. Dat bevestigt de Israëlische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, nadat al geruchten gingen dat Israël het bezoek wilde blokkeren.

De twee Democratische politici Ilhan Omar en Rashida Tlaib zijn uitgesproken kritisch over het beleid van Israël ten opzichte van de Palestijnen. Ze hebben openlijk hun steun uitgesproken voor een boycot van Israël. Tlaib is van Palestijnse afkomst; haar ouders komen uit de Westelijke Jordaanoever en immigreerden naar de Verenigde Staten.

Premier Netanyahu zegt dat Israël het Amerikaanse Congres respecteert, maar dat het bezoek van Omar en Tlaib bedoeld was om Israël te beschadigen.

Trump steunt beslissing

Ook de Amerikaanse president Trump heeft zich herhaaldelijk over de twee uitgesproken en Israël opgeroepen hen te weren.

Hij zei dat het van grote zwakte zou getuigen als Israël hun bezoek zou toestaan. "Ze haten Israël en alle Joodse mensen en er is niets wat ze van gedachten kan doen veranderen." Ook noemde hij de twee een schande voor de VS en zei hij eerder dat ze moesten teruggaan naar de "vernielde" landen waar ze vandaan komen. Omar is geboren in Somalië, Tlaib in Detroit.

Israël ontvangt regelmatig delegaties van Amerikaanse politici, die vaak ook de Westelijke Jordaanoever bezoeken en gesprekken hebben met zowel Israëlische als Palestijnse afgevaardigden.