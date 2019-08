Jongen (10) gewond bij steekincident Den Haag

Bij een steekincident in een woning in Den Haag is een 10-jarig jongetje gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de 48-jarige moeder aangehouden als verdachte.

De politie ging naar het huis aan de Trezoriersdreef na een melding dat daar een steekincident had plaatsgevonden. In de woning troffen agenten de jongen en vrouw aan.

Het is nog niet bekend hoe het met het kind gaat. Ook de vrouw was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een getuige zegt tegen Omroep West voorafgaand aan het steekincident enorm geschreeuw van het kind te horen. "Er was een ruitje kapot van de woning. Daar hing een armpje uit, van een kind", vertelt de getuige.

De politie heeft de omgeving van het huis afgezet en doet nog onderzoek.