'Huawei-medewerkers hielpen Afrikaanse regeringen met spioneren oppositie'

"Je moet dit zien in de context van de enorme machtsstrijd tussen China en de Verenigde Staten", zegt Sanne van der Lugt, verbonden aan Instituut Clingendael en gespecialiseerd in de activiteiten van China in Afrika. "Het gaat er hier om: wie wordt de leider van de vierde industriƫle revolutie? Wie gaat de standaarden van 5G-netwerken en kunstmatige intelligentie bepalen?"

"Huawei heeft de kaarten in handen", zegt Van der Lugt. "Het is het grootste telecombedrijf ter wereld, ook in Afrika." Sinds eind jaren 90 verkoopt het bedrijf al telecomtechniek aan Afrikaanse landen. "Het is een enorme afzetmarkt die heel interessant is voor Huawei. Ik zou voorzichtig zijn met snelle conclusies verbinden aan dit nieuws."

Geen bewijs van spionage

De Verenigde Staten beschuldigen het Chinese telecombedrijf sinds 2012 van het spioneren voor de Chinese overheid in andere landen. Daarom zou er terughoudendheid moeten worden omgegaan met het aanleggen van 5G-netwerken door Huawei.

In mei meldde de Volkskrant dat de AIVD onderzoek doet naar mogelijke spionage door China via Huawei in Nederland. Over die zaak bestaat nog altijd veel onduidelijkheid. Er is nog geen inlichtingendienst die bewijs van spionage of sabotage door Huawei openbaar heeft gemaakt.

Ook The Wall Street Journal zegt geen bewijs te hebben dat het bedrijf voor de Chinese overheid spioneerde in Uganda en Zambia. Ook weet de krant niet of de top van Huawei wist van deze praktijken. De krant schrijft dat er geen specifieke of bijzondere software is gebruikt bij het bespioneren van de oppositie in de Afrikaanse landen.

Het bedrijf zegt in een reactie tegen de krant dat het nooit betrokken is geweest bij het hacken. "Huawei ontkent deze ongefundeerde en inaccurate beschuldigingen compleet. Ons interne onderzoek laat duidelijk zien dat Huawei en haar werknemers niet zijn betrokken bij deze activiteiten. We hebben daar de contracten en kennis niet voor."