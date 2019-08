Wiebes kan doorgaan met plannen gaswinning Smallingerland

Minister Wiebes van Economische Zaken kan doorgaan met plannen voor gaswinning in het buitengebied van de Friese gemeente Smallingerland. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting bij de Raad van State.

De zaak was aangespannen door het ministerie, omdat Smallingerland vorig jaar het bestemmingsplan heeft gewijzigd om nieuwe gaswinning onmogelijk te maken. Volgens het ministerie gaat de gemeente daarmee in tegen de landelijke regels.

Bovendien werd Wiebes door de gemeente niet op de hoogte gesteld van de bestemmingsplanwijziging. De minister vindt dat Smallingerland eerst met hem had moeten overleggen en vraagt nu bij de Raad van State om vernietiging van het bestemmingsplan.

De behandeling van de zaak staat een onderzoek van het ministerie naar gaswinning in het buitengebied niet in de weg, bleek tijdens de zitting. "Als het ministerie de gaswinning wil, gebeurt het toch wel", zei de rechter volgens Omrop Fryslan. Het ministerie kan namelijk buiten een gemeente om een eigen bestemmingsplan voor gaswinning maken.

Kleinere gasvelden

Smallingerland telt verschillende kleinere gasvelden, die meer in de belangstelling komen te staan nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid. Omdat de gemeente bang is voor bodemverzakking en meer gaswinning niet nodig vindt, werd vorig jaar het bestemmingsplan aangepast.

Wethouder Piet de Ruiter van GroenLinks zei eerder dat zijn gemeente met dat besluit de lijn van het kabinet volgt. "In het regeerakkoord staat dat er geen nieuwe vergunningen komen voor gaswinning. Naar ons idee handelen wij keurig in lijn met het Rijksbeleid."

Over zes weken doet de Raad van State uitspraak.