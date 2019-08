Half jaar voorwaardelijk voor doodrijden voetgangers in Hellevoetsluis

Het gerechtshof in Den Haag heeft Julia H. in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor het doodrijden van twee voetgangers in Hellevoetsluis. Ook mag de vrouw zes jaar lang geen auto besturen.

De aanrijding was het gevolg van een epileptische aanval. De 54-jarige Julia H. uit Rockanje kampt met epileptische aanvallen sinds ze in 1992 een trap tegen haar hoofd kreeg van een paard. Daarbij liep ze ernstig hersenletsel op.

De straf van het hof is lager dan die de rechtbank Julia H. oplegde. Die veroordeelde haar tot twee jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar. Volgens de rechtbank viel het de vrouw zwaar aan te rekenen dat ze ondanks haar aandoening toch achter het stuur stapte. Ook omdat ze eerder al een aantal ongelukken had veroorzaakt tijdens een epileptische aanval.

Sterk verminderd toerekeningsvatbaar

Ook volgens het hof valt Julia H. aan te rekenen dat ze toch achter stuur stapte terwijl ze wist dat ze aan epilepsie lijdt. Ze wist dat ze voor het ongeval epileptische aanvallen had gehad en ze veroorzaakte eerder ook meerdere auto-ongelukken, sommige als gevolg van zo'n aanval.

"Daarnaast was ze lange tijd niet meer op controle gegaan voor haar epilepsie", citeert RTV Rijnmond uit een persbericht. Het hof legt haar geen gevangenisstraf op omdat de vrouw sterk verminderd toerekeningsvatbaar is door haar ernstige hersenletsel.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep een werkstraf van 100 uur, een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en zeven jaar rijontzegging geƫist.