Proef met pendelbus voor asielzoekers Ter Apel wordt verlengd

Een proef met een pendelbus voor asielzoekers tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en station Emmen wordt verlengd. In mei ging de eerste pendelbus rijden omdat er veel overlast was van asielzoekers in de reguliere bus.

Vervoersmaatschappij Qbuzz is tevreden met de uitkomst van de proef tot nu toe. "De pilot laat zien dat het aantal incidenten is teruggebracht naar nul. Zowel op de pendelbus, maar ook voor de chauffeurs op lijn 73", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord.

Geïntimideerd en uitgescholden

Er waren veel geweldsincidenten toen de extra lijn er nog niet was. Meerdere keren per week veroorzaakten zo'n dertig tot veertig asielzoekers overlast. De asielzoekers die de problemen veroorzaakten kwamen vooral uit veilige landen. Dat betekent dat ze bijna geen kans hebben op een verblijfsvergunning.

Er ontstonden ruzies doordat ze niet wilden betalen of ze probeerden te reizen met verlopen kaartjes. Chauffeurs werden regelmatig geïntimideerd en uitgescholden. Met deze speciale pendelbus lijken de problemen dus opgelost.

Voorwaarden

De proef zou eigenlijk tot vandaag duren. Qbuzz laat weten dat er nog wordt overlegd met het ministerie van Veiligheid en Justitie over hoe de rest van de proefperiode eruit gaat zien. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk tot wanneer de proef nu doorgaat en wat de voorwaarden zijn.

Na de vakantieperiode gaan de betrokken partijen met elkaar praten.

Zo nu en dan maken asielzoekers ook nog gebruik van de gewone bus. "Dat gebeurt sporadisch bij een nieuwe toestroom aan asielzoekers. Maar er vinden nooit meer incidenten plaats."

De bus vertrekt een keer per uur en rijdt rechtstreeks van het azc in Ter Apel naar Emmen (en terug). Volgens de woordvoerder van Qbuzz wordt er goed gebruik gemaakt van de pendelbus. Een retourtje Ter Apel-Emmen kost 7 euro.