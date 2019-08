Flexwerkers ING krijgen niet betaald door betalingsprobleem payrollbedrijf

Honderden flexwerkers die bij ING werken, wachten nog op hun geld van juni. Het Financieele Dagblad schrijft dat het probleem ligt bij het payrollbedrijf die de betalingen moet doen. ING zegt de betalingen voor de maand juni aan dit bedrijf, TCP Solutions, te hebben gedaan.

De problemen bij TCP Solutions zijn volgens het FD ontstaan doordat een kredietverstrekker zich na een "hoogoplopend conflict" heeft teruggetrokken. In de krant zegt het bedrijf koortsachtig te werken aan het vinden van een alternatieve financier. TCP Solutions was verder niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens ING is dit "een hele vervelende situatie voor de betreffende externe medewerkers en leveranciers". De bank zegt hard te werken om hen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Omdat er nog gesprekken lopen, geeft de bank nog geen uitsluitsel over hoe dit probleem wordt opgelost. Ook over facturen uit de maand juli is onzekerheid.

Risico

Payrollbedrijven als TCP Solutions nemen de administratie en de juridische risico's rond het inhuren van personeel uit handen van hun opdrachtgevers. Geregeld zoeken en selecteren ze ook kandidaten.

De sector staat volgens het FD bekend om de flinterdunne marges. Als een bedrijf failliet gaat, is het de vraag of uitstaande facturen van kandidaten betaald worden. Er is geen voorrang op andere schuldeisers.