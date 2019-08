Corbyn wil van Johnson af om brexit uit te stellen

De Britse Labour-leider Jeremy Corbyn wil dat de overige oppositieleiders hem aanstellen als waarnemend premier om een no-deal-brexit te voorkomen. Daarvoor moet premier Boris Johnson via een motie van wantrouwen van het toneel verdwijnen. Corbyn zet zijn plan uiteen in een brief, schrijft de BBC. Daarin staat ook dat er een strikt beperkte zittingsduur is voor zijn nieuwe regering.

Als Corbyn genoeg steun krijgt voor de motie van wantrouwen, wil hij de brexit uitstellen, vervroegde verkiezingen uitschrijven en een campagne starten voor een nieuw referendum. Zijn belangrijkste argument is dat het verlaten van de EU zonder akkoord grote problemen zou veroorzaken op het gebied van voedsel, medicijnen, werkgelegenheid, industrie en investeringen.

Slecht voor het land

De Labour-leider heeft ook kritiek op de manier waarop Johnson aansluiting zoekt bij president Trump, om een gunstige handelsovereenkomst te kunnen sluiten, zegt hij in een toelichting. Dat kan volgens Corbyn alleen maar nadelig uitpakken voor banen, regels, de voedselstandaard en arbeidersrechten in het Verenigd Koninkrijk. "Hij leidt ons weg van Europa, recht in de armen van Donald Trump, in zijn dwangmatige koers naar een no-deal-brexit."

Corbyn wil dat het volk de mogelijkheid krijgt te kiezen tussen het verlaten van de EU zonder akkoord en in de EU blijven.

'Onzinnig'

Downing Street heeft in een reactie gezegd dat Corbyn het referendum nietig zou verklaren en de economie te gronde zou richten als hij premier wordt. Premier Johnson is uit op een overeenkomst met de Europese Unie, maar voor hem is de datum van 31 oktober belangrijker. Dan moeten de Britten uit de EU, deal of geen deal, is zijn standpunt.

De leider van de Liberal Democrats, Jo Swinsons, noemt de plannen van Corbyn onzinnig. Corbyn is van plan de motie in te dienen bij de eerste gelegenheid die zich voordoet waarbij hij genoeg steun zou kunnen krijgen. Hij moet daarvoor de meerderheid van de parlementariërs achter zich krijgen.