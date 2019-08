10 jaar en zonder ouders in een Jappenkamp: ‘Ik was altijd bang’

Hij voelde zich onzeker, angstig en vooral machteloos. Een gevoel dat zijn gehele tijd in het kamp niet meer weg zou gaan. "Eén van de jongens werd gepakt, waarschijnlijk omdat hij wat gepikt had, en moest van een Japanner zijn handen omhoog houden. Dat houd je even vol, maar niet lang", zegt hij. "We moesten daarna allemaal toekijken hoe hij in elkaar werd geslagen."

De focus lag op het zorgen dat dit hemzelf niet overkwam. De beste overlevingsstrategie in het kamp? Volgens beide mannen: niet opvallen. "In de stroom meegaan en niet tegen de stroom inroeien", licht Lamain toe.

Bovendien was emotie tonen uit den boze. Want dat was zwakheid tonen, en alleen de sterksten overwonnen, zegt Huizen. Met zijn 'vriendengroepje' kon hij trouwens wel praten, soms zelfs over zijn moeder, broertjes of zusje. "Deze vriendschapsbanden waren enorm belangrijk, je had bescherming nodig van elkaar."

Slangen, muizen, kikkers en krabben

In het kamp was het vooral veel werken en weinig eten. De jongens wrongen zich in allerlei bochten om toch aan voedsel te komen. Slangen, muizen, kikkers, krabben: alles wat de jongens in handen konden krijgen, werd opgegeten.

Na de oorlog werden beide mannen herenigd met hun familie en verhuisden ze naar Nederland. Ieder jaar herdenken ze de jongens die in de kampen overleden zijn. "Dan denk ik weer aan hoe wreed de maatregelen van de Japanners waren", zegt Huizen zichtbaar geëmotioneerd. "Ik kan het niet begrijpen."