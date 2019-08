Brand verwoest honderden hectares bos bij Carcassonne

Er woedt een felle bosbrand in de Franse gemeente Montirat, enkele kilometers ten zuidoosten van de stad Carcassonne. Volgens de autoriteiten is de brand gisteren rond 16.00 uur ontstaan en is zeker 400 hectare bos verwoest. Verschillende natuurgebieden en wegen zijn afgesloten. De brand zou vooralsnog geen huizen bedreigen.

Lokale media melden dat inmiddels al zo'n 500 hectare bos en wijngaarden in vlammen zijn opgegaan. Ook schrijven ze dat vanwege het vuur zo'n 150 inwoners van het dorp Monze uit voorzorg zijn geëvacueerd.

Blusvliegtuigen

Zeker 200 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet omdat het natuurgebied waar de brand woedt moeilijk toegankelijk is. Inmiddels zijn ook brandweerlieden van honderden kilometers verderop opgeroepen om mee te helpen.

De vlammen en rookontwikkeling was (en is) zichtbaar vanuit de wijde omtrek: